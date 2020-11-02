Явка на референдуме по поправкам в конституцию в Алжире составила 23,7%
Явка на общенациональном референдуме по поправкам в конституцию в Алжире, который прошел в воскресенье, составила 23,7%. Об этом сообщает информационный портал Tout sur l'Algerie со ссылкой на официальные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Всего на референдуме имели право выразить свою позицию свыше 24 млн алжирцев.
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