Явка на референдуме по поправкам в конституцию в Алжире составила 23,7%

Явка на общенациональном референдуме по поправкам в конституцию в Алжире, который прошел в воскресенье, составила 23,7%. Об этом сообщает информационный портал Tout sur l'Algerie со ссылкой на официальные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего на референдуме имели право выразить свою позицию свыше 24 млн алжирцев.