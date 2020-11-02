В Японии впервые за девять месяцев возобновилась работа круизных лайнеров
Работа океанских круизных лайнеров, которая была приостановлена на девять месяцев из-за распространения нового коронавируса, возобновилась в Японии. Об этом в понедельник сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что 2 ноября из порта города Кобе на западе страны вышел круизный лайнер "Ниппонмару". Перед отплытием его пассажиры должны были сдать тест на заражение коронавирусом. Кроме того, на борту судна путешественники будут передавать информацию о своем местоположении с помощью системы QR-кодов, подчеркивает телеканал.
В Японии общее число случаев заражения новым коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 102 тыс., зафиксировано более 1,7 тыс. летальных исходов.
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