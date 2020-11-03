Взрыв произошел на химзаводе на северо-западе Китая

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу, Северо-Западный Китай). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел во вторник утром. Согласно опубликованным в сети снимкам, взрыв привел к возгоранию. На месте происшествия работают пожарные.

Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.