Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Канады

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Об этом в среду сообщила канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг залегал на глубине 18 км, эпицентр находился недалеко от небольшого населенного пункта Макковик. Сообщается, что его жители должны были ощутить подземные толчки. Данных о жертвах и разрушениях нет.