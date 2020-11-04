Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику

Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня вечером. Предметно и обстоятельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили самый широкий спектр тем, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

В частности, одними из основных вопросов стали ситуация с распространением COVID-19, обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. "В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", - рассказали в пресс-службе.

Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Украине.

Подробно обсудили лидеры и актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси.

Из иных актуальных тем разговора - вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, военно-техническое сотрудничество.

Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Беларусь в будущем году. "Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока белорусской АЭС в энергосистему.