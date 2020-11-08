Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали у берегов Соломоновых островов

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у берегов Соломоновых островов. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился примерно в 133 км к северо-востоку от города Лата. Очаг залегал на глубине 12,6 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.