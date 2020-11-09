Котировки на биржах материкового Китая растут на фоне возможной победы Байдена

Торговая неделя на фондовой бирже Шанхая началась с роста котировок на фоне информации о наборе Джозефом Байденом необходимого числа голосов для избрания президентом США. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована в понедельник на официальном сайте этой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу торгов поднялся на 0,52%, до отметки 3329,43. В положительную зону вышел и сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"). Рост данного показателя превысил 0,90%.

В плюсе начались торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 0,69%, до отметки 13934,37.