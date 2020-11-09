Премьер Японии готов укреплять японо-американский союз при Байдене

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга подтвердил журналистам в понедельник, что готов работать над укреплением японо-американского союза с Джо Байденом, который объявил себя избранным президентом США по итогам президентских выборов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Суга отметил, что намерен сотрудничать с Байденом в деле обеспечения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

Он также сказал, что договоренностей о телефонных переговорах с Байденом или о визите в Соединенные Штаты пока нет, но добавил, что хотел бы организовать их в нужное время.

Ранее премьер-министр Японии в твиттере поздравил Байдена с победой на выборах и заявил о стремлении к совместной работе с ним.