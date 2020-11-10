Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. При этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, что чувствует себя хорошо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", - написал Зеленский. Он добавил, что сейчас у него температура 37,5. "Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - отметил украинский лидер.

Как уточнили в офисе президента, Зеленский будет выполнять свои обязанности дистанционно. В Telegram-канале администрации главы государства сообщили, что тесты на коронавирус сдают на постоянной основе также руководитель офиса, его заместители и другие сотрудники. Одна из заместителей главы офиса Зеленского Юлия Ковалив, у которой ранее был выявлен коронавирус, "уже получила отрицательный результат теста и работает в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений", отметили в администрации.

Украинские СМИ также сообщают о том, что министр финансов страны Сергей Марченко инфицирован коронавирусом. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным на понедельник, украинские медики за сутки выявили 8 687 заразившихся. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 469 018 человек, выздоровели - 209 143, умерли - 8 565.