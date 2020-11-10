Парламент Перу отстранил от должности президента страны

Другие страны 10 ноября 2020 08:10 (UTC+04:00)
Парламент Перу отстранил от должности президента страны

Парламент Перу отстранил в понедельник вечером от должности президента страны Мартина Вискарру в связи с обвинениями в коррупции. Голосование транслировалось на канале законодательного органа в Youtube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра (во вторник - прим. ТАСС) в 17:00 состоится церемония вступления в должность [нового] президента республики", - сказал по итогам заседания председатель парламента Мануэль Мерино де Лама, которому предстоит возглавить исполнительную власть Перу.

Данное решение поддержали 105 из 130 депутатов, при том что для объявления импичмента главе государства необходимо согласие 87 парламентариев. 19 членов Конгресса высказались против, четверо воздержались.

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