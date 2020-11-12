Премьер-министр Японии провел телефонный разговор с Байденом

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг провел телефонный разговор с Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подробности переговоров на данный момент не приводятся. Как отмечает агентство, Суга стал первым лидером государства из Азиатско-Тихоокеанского региона, который провел телефонный разговор с Байденом после того, как ведущие американские СМИ признали демократа избранным президентом США.

Ранее Kyodo сообщало, что в четверг телефонный разговор с Байденом намерен провести президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. К настоящему времени Байден уже поговорил по телефону с лидерами Великобритании, Канады, Франции и Германии.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.