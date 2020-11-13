В Южной Корее начали выписывать штрафы за отсутствие и неправильное ношение защитных масок

Власти Республики Корея с пятницы начинают штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах и транспорте. В соответствии с поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний, штраф составит 100 тыс. вон ($95), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо общественного транспорта, больниц и ряда других общественных мест, ношение масок обязательно также на рабочих местах с повышенным риском распространения инфекции, таких как колл-центры, распределительные и логистические центры, крытые спортивные объекты, а также во время мероприятий, в которых участвует более 500 человек. При этом власти в целом рекомендуют гражданам вообще не выходить из дома без защиты.

К использованию допускаются только маски, сдерживающие мельчайшие аэрозольные частицы. К ним относятся хирургические маски, респираторные маски классов KF94/KF80 и KF-AD, одобренные национальным управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

При отсутствии одобренной маски допускается использование тканевых и одноразовых масок, закрывающих полностью рот и нос. Запрещено использовать маски из сетчатого материала и маски с клапаном, поскольку они не предотвращают распространение инфекции. Нельзя также закрывать лицо одеждой, платками или шарфами.

Неправильное ношение маски, при котором рот или нос не покрываются полностью, также повлечет за собой штраф. При этом от ответственности могут быть освобождены лица младше 14 лет, пациенты, которые не могут носить маски по медицинским показаниям, либо инвалиды, которые не способны самостоятельно надеть маску.