Число жертв тайфуна "Вамко" на Филиппинах возросло до 26
По меньшей мере 26 человек стали жертвами тайфуна "Вамко", обрушившегося на центральный филиппинский остров Лусон, где расположена столица страны Манила. Об этом со ссылкой на полицию сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее телеканал CNN Philippines информировал о шести погибших.
По сведениям агентства, в результате разгула стихии за последние несколько дней не менее 14 человек пропали без вести, еще 25 получили травмы, десятки тысяч домов оказались затоплены. Соответствующие службы проводят необходимые поисково-спасательные мероприятия.
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