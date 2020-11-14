В Пакистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано в субботу на территории Пакистана недалеко от границы с Афганистаном. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 48 км к северо-востоку от города Кветта (население около 734 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.