Глава Минздрава Украины заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что заразился коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, к сожалению, сегодня получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же", - написал министр в субботу на своей странице в Facebook.
Ранее коронавирусом заразились президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.
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