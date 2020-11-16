На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано в воскресенье на острове Минданао. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр толчков находился на расстоянии 20 км к юго-востоку от города Арас-Асан (население - 5 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 66 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.