На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано в воскресенье на острове Минданао. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр толчков находился на расстоянии 20 км к юго-востоку от города Арас-Асан (население - 5 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 66 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Лента новостей
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО)
В Кельбаджаре тоже будет построен Олимпийский комплекс, где будут тренировать и дзюдоистов – Кифаят Гасымова
Завершение строительства TAP позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года - BP
Кельбаджар - бесподобный по красоте край, где я засыпала под звуки реки Тертер – интервью с телеведущей Нигяр Сабиргызы
Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает процесс передачи территорий - Хикмет Гаджиев
АМИ Trend выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы Болгарского телеграфного агентства
Аэровидеосъемка из освобожденных от оккупации поселка Гадрут и села Туг Ходжавендского района (ВИДЕО)
Информация об отзыве посла Азербайджана в России не соответствует действительности - МИД Азербайджана
Оксфордский энергетический институт рассказал об основных аспектах туркменского нефтегазового сектора