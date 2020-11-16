Пекин призвал Вашингтон прекратить необоснованное давление на китайские компании

Власти КНР призвали США прекратить безосновательное давление на китайские компании и выступают решительно против указа президента Соединенных Штатов о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Об этом в понедельник заявило Министерство коммерции Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай неоднократно высказывал свою твердую позицию по поводу необоснованного давления со стороны США на китайские компании. Невзирая на факты, американская сторона определила, что некоторые соответствующие китайские предприятия контролируются военными. Это безосновательно и не соответствует закону. Китай выступает решительно против этого", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Китай призывает американскую сторону прекратить необоснованное давление на китайские компании, обеспечить для китайских предприятий в США честные, справедливые, недискриминационные условия ведения бизнеса", - указывается в документе.