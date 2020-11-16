Более 100 тыс. человек остались без света на востоке Канады из-за непогоды

Свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося на южную часть восточной канадской провинции Онтарио. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стихия бушевала ночью в районе озер Эри и Гурон, в частности, пострадали жители таких городов, как Порт-Альберт и Виндзор. По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами превышала 100 км/ч (28 м/с). В результате в регионе были повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи, с многих домов порывами ветра были сорваны крыши.

Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия разула стихии, их планируется завершить до конца понедельника.

О пострадавших информации не поступало.