Автоцистерна взорвалась на трассе в Мексике

Другие страны 17 ноября 2020 01:11 (UTC+04:00)
Автоцистерна взорвалась на трассе в Мексике

Не менее 12 человек погибли в понедельник при взрыве автоцистерны на трассе в штате Наярит на западе Мексики. Такие данные обнародовало в Facebook региональное управление общественной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждена гибель 12 человек, один пострадал", - говорится в записи. Взрыв автоцистерны с прицепом, перевозившей сжиженный газ, полностью уничтожил три легковых автомобиля.

Согласно предварительным данным, полученным в ходе расследования, водитель автоцистерны потерял управление, после чего машина перевернулась и взорвалась. Движение по трассе, соединяющей город Тепик с Гвадалахарой, столицей штата Халиско, временно перекрыто в обоих направлениях.

Сведений о том, какое именно топливо находилось в автоцистерне, пока обнародовано не было.

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