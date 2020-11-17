Автоцистерна взорвалась на трассе в Мексике

Не менее 12 человек погибли в понедельник при взрыве автоцистерны на трассе в штате Наярит на западе Мексики. Такие данные обнародовало в Facebook региональное управление общественной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждена гибель 12 человек, один пострадал", - говорится в записи. Взрыв автоцистерны с прицепом, перевозившей сжиженный газ, полностью уничтожил три легковых автомобиля.

Согласно предварительным данным, полученным в ходе расследования, водитель автоцистерны потерял управление, после чего машина перевернулась и взорвалась. Движение по трассе, соединяющей город Тепик с Гвадалахарой, столицей штата Халиско, временно перекрыто в обоих направлениях.

Сведений о том, какое именно топливо находилось в автоцистерне, пока обнародовано не было.