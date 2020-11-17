В Колумбии сообщили, что ураган "Йота" повредил 98% инфраструктуры острова Провиденсия

Ураган пятой категории "Йота" практически полностью уничтожил инфраструктуру острова Провиденсия, который расположен в Карибском море. Об этом в понедельник сообщил президент Колумбии Иван Дуке во время выступления в городе Картахена (столица северного департамента Боливар), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня уже был телефонный разговор с мэром Провиденсии Хорхе Норберто Гари Хукером. Мы смогли услышать от него <...> о повреждении 98% инфраструктуры острова", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент добавил, что один человек стал жертвой стихии.