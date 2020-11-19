Последствия шторма "Йота" в Гондурасе затронули более 355 тыс. человек

Удар тропического шторма "Йота" по территории Гондураса затронул не менее 357,3 тыс. человек. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета Tribune со ссылкой на республиканское управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, на территории страны произошло четыре крупных оползня, еще более 30 участков дорог оказались завалены. Повреждения получили свыше 7 тыс. жилых домов, по меньшей мере пять человек погибли. В настоящее время в 750 убежищах находятся свыше 60 тыс. человек, покинувших опасные районы.

Ураган четвертой категории "Йота" ударил по карибскому побережью Никарагуа в ночь на вторник. На пути к Гондурасу циклон ослаб до шторма, а затем превратился в тропическую депрессию.