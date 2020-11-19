Премьер Японии назвал ситуацию с коронавирусом в стране максимально тревожной

Власти Японии осознают, что ситуация с распространением коронавируса в стране вышла на максимально тревожный уровень. Об этом в четверг журналистам заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Говоря о распространении коронавируса, накануне число новых случаев заражения превысило рекордную отметку, и мы осознаем, что это максимально тревожная ситуация", - отметил он. Суга также подчеркнул, что администрации Токио было предложено рассмотреть вопрос возможности призвать жителей столицы, где в среду также был зафиксирован максимальный прирост новых случаев заражения, отказаться от походов в кафе и рестораны группами более четырех человек.

Глава японского правительства также в очередной раз призвал местное население способствовать борьбе с распространением коронавируса - носить маски и соблюдать социальную дистанцию. "Специалисты особенно выделяют риск заражения в заведениях общественного питания и рекомендуют [по окончании приема пищи] в ходе общения сразу надевать маску", - отметил он, попросив также, чтобы в людных местах местные жители старались общаться, не повышая голоса.