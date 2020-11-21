Один сотрудник служб безопасности погиб и трое пострадали при взрыве в Кабуле

Один сотрудник служб безопасности Афганистана погиб, трое пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Кабуле в субботу утром.

Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, примерно в то же время в другом районе города взорвалось еще одно подобное устройство. В результате второго взрыва никто не пострадал.