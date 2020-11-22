У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в воскресенье у берегов Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 449 км к северо-западу от столицы страны, города Сува, где проживают около 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала.