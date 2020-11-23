Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Канаде

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Канаде в арктическом регионе Нунавут. Об этом в понедельник сообщила канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 166 км к югу от города Резолют.

"Информации о разрушениях нет", - подчеркнули в ведомстве.