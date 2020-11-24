Китай рассматривает возможности высадки своих космонавтов на Луну

Власти и правительственные эксперты КНР обсуждают возможность отправки в ближайшей перспективе на Луну космонавтов и выбирают подходящий момент "в соответствии с научными задачами и с учетом экономических факторов". Об этом заявил во вторник заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA), официальный представитель проекта "Чанъэ-5" Пэй Чжаоюй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается перспективы высадки китайских космонавтов на Луну, данный проект относится к пилотируемым миссиям, мы обсуждаем эти вопросы, - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Время для реализации соответствующего проекта будет выбрано в соответствии со стоящими перед нами научными задачами, с учетом технических и экономических параметров".

По словам замглавы центра, Пекин собирается осваивать Луну как при помощи космонавтов, так и при участии роботов. "Китай успешно развивает свои аэрокосмические технологии. Мы будем ориентироваться на национальные разработки, в соответствии с которыми планируем ставить перед собой новые цели для дальнейшего роста", - уточнил Пэй Чжаоюй.

Как он отметил, прогресс космической программы напрямую связан с успешностью экономического роста КНР. Официальный представитель отметил, что расходы китайских властей на космос будут увеличиваться.

"На текущий момент сложно дать точную оценку тому, во сколько в конечном итоге обошелся китайский проект "Чанъэ-5", так как финансирование касается не только текущей миссии, но и наземных объектов, предназначенных для эксплуатации в течение длительного промежутка времени, - сообщил Пэй Чжаоюй. - К тому же я считаю, что в будущем наша деятельность по освоению Луны будет иметь все более комплексный характер, поэтому расходы Китая на лунную программу продолжат расти".