Здания в Буэнос-Айресе подсветили цветами флага Аргентины в связи со смертью Марадоны

Власти Буэнос-Айреса решили подсветить в среду цветами национального флага ряд зданий и монументов в городе в знак траура по бывшему игроку и тренеру сборной страны по футболу Диего Марадоне. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в бело-голубой цвет, в частности, был окрашен один из главных символов города - Обелиск.

Как сообщает пресс-служба министерства общественных пространств столицы, подсветка была также включена у планетария, исторического здания администрации и у ряда памятников. "Подсветка будет работать в течение всех трех дней траура", - отмечается в сообщении.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы.