У берегов Японии столкнулись сухогруз и рыболовное судно
Сухогруз и рыболовное судно столкнулись в Тихом океане у берегов Японии. Об этом сообщает Kyodo, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Авария произошла в ночь на субботу, 28 ноября, в порту Кашима в префектуре Ибараки.
По информации Управления морской безопасности, рыболовецкое судно «№ 5 Fudomaru» после столкновения перевернулось и 12 человек оказались в воде. Все они были спасены. Пятерых пострадавших доставили в больницы, один из госпитализированных скончался.
Отмечается, что в результате инцидента на грузовом судне никто не пострадал.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
Пластиковые материалы, используемые при производстве упаковок, больше всего загрязняют окружающую среду - азербайджанский эксперт
Сборная Азербайджана завоевала "серебро" и "бронзу" чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве
Анна Ибрагимбекова обратилась в самые крупные международные организации с призывом осудить военные преступления Армении
Азербайджанские ремесленники и дизайнеры могут принять участие во Всемирной ярмарке Selvedge (ВИДЕО)
Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве
Председатель комитета огласил первичный ущерб экономике Азербайджана из-за армянской оккупации Нагорного Карабаха
Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Французский колорит в азербайджанских фильмах – яд змеи, Мусье Жордан, Гасан бек и Агасалим Чылдаг (ВИДЕО)
Посол Мексики о возможностях сотрудничества с Азербайджаном в реставрации и сохранении культурного наследия
Разрушение армянскими вандалами Русской Православной церкви было осознанным и целенаправленным - Олег Кузнецов
Осложнения COVID-19 очень трудно поддаются лечению даже в хорошо оборудованных больницах - минздрав Азербайджана