В Перу автомобиль сорвался в пропасть, 7 человек погибли
Семь человек погибли и еще одиннадцать получили ранения в результате ДТП с пикапом, который перевозил людей в перуанском департаменте Ла-Либертад и сорвался в стометровую пропасть, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«По меньшей мере 7 человек погибли и еще 11 получили ранения рано утром в воскресенье после того, как грузовик упал в пропасть глубиной примерно 100 метров в секторе Виста-Флорида, провинция Патас», — говорится в сообщении.
Раненые доставлены в ближайшую больницу. Одной из причин аварии называют переполненность автомобиля, перевозившего 18 человек.
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