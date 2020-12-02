Иностранцам для въезда в Японию перед ОИ потребуется специальное приложение

Правительство Японии намерено по возможности принять максимально большое число иностранных болельщиков во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году, однако для въезда в страну им потребуется загрузить ряд сведений, включая персональные данные и отрицательный тест на коронавирус, в специальное многоязыковое приложение для смартфона. Об этом сообщила в среду газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что японские власти также не планируют делать предварительную вакцинацию обязательным условием для совершения поездки. Кроме того, организаторы хотят создать атмосферу свободы перемещений, как в случае проведения Игр в обычных условиях. В частности, приехавших из-за рубежа туристов не будут ограничивать в использовании общественного транспорта и посещении заведений общепита.

Детальные требования к приложению должен утвердить Международный олимпийский комитет. В него необходимо будет загрузить паспортные данные, номер билета, фотографию и сертификат о сданном тесте на коронавирус с отрицательным результатом. Это позволит болельщикам избежать пребывания в карантине в течение двух недель, что на данный момент является условием въезда в Японию.

Во время пребывания в стране иностранцам также будет рекомендовано установить другое приложение, которое в настоящее время используется для отслеживания контактов с заразившимися коронавирусом. Оно работает следующим образом: при включенном передатчике Bluetooth смартфон пользователя зафиксирует во внутренней памяти устройства других ее пользователей, если они находились на расстоянии менее 1 метра в течение 15 минут и более. В случае обнаружения коронавируса или каких-либо симптомов заражения человек должен будет самостоятельно внести эту информацию в приложение, а другие, кто был с ним в контакте, получат соответствующее уведомление.

Болельщики также должны будут сканировать QR-коды в отелях и ресторанах, чтобы сохранить историю посещений и вносить в приложение на регулярной основе информацию о самочувствии и температуре. Данные о посещениях тех или иных мест остаются в приложении каждого человека по его желанию. Правительство Японии не сможет отслеживать информацию о местоположении с помощью глобальной системы позиционирования (GPS). При выезде из Японии иностранцев уведомят о необходимости какое-то время не удалять приложение на случай возможного обнаружения заражения коронавирусом уже после возвращения в страну проживания.

Игры и пандемия

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр ("Токио-2020") сохранено. В июне оргкомитет Игр выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.

Как отмечает агентство Киодо, организаторы летних Игр в Токио намерены потратить порядка 100 млрд иен ($960 млн) на меры против коронавируса. Расходы будут включать в себя закупку дополнительного медицинского оборудования, организацию системы тестирования. Как ожидается, большую часть этой суммы должно выделить правительство Японии. Также сообщается, что организаторы Олимпиады планируют проводить тестирование всех атлетов раз в 96-120 часов (4-5 дней).

Всего к настоящему времени было продано около 4,4 млн билетов на Олимпиаду и 970 тыс. на Паралимпиаду. Из них около 1 млн билетов приобрели иностранцы.