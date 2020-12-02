В Японии приняли закон о бесплатной вакцинации от коронавируса

Верхняя палата парламента Японии в среду одобрила поправки к действующему законодательству, которые позволят провести бесплатную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом журналистам на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках этого законодательства правительство Японии до середины будущего года намерено подготовить необходимый для вакцинации всего населения объем доз", - сказал Като. Он также отметил, что поправки были приняты единогласно.

Помимо бесплатной вакцинации, новое законодательство будет предусматривать покрытие медицинских расходов тем людям, у которых вакцинация вызовет негативные последствия для здоровья.

Власти Японии уже подписали контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, американской фармацевтической компанией Pfizer и американской биотехнологической фирмой Moderna на поставку в будущем вакцин от коронавируса. В то же время в самой Японии также ведется разработка сразу нескольких вакцин.

В Японии общее число случаев заражения коронавирусом превысило 151,7 тыс., умерли 2 206 человек.