Бразилия может разрешить применение вакцины от COVID-19 без регистрации

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) обсуждает возможность выдачи разрешения на экстренную вакцинацию от COVID-19 с использованием препаратов, не прошедших регистрацию в стране. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на источники, близкие к переговорам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, по информации издания, в ведомстве рассматривают возможность вакцинации отдельных групп населения в контролируемых условиях до окончания ведущихся в настоящее время клинических исследований препаратов. Как уточняется, Anvisa в данном случае ищет пути обеспечения безопасности вакцин на период, пока производители не зарегистрируют их.

В настоящее время Anvisa выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Ими стали препараты китайской компании Sinovac Biotech, британско-шведской AstraZeneca, американской Pfizer и Janssen-Cilag. Кроме того, Бразилия участвует в разработке вакцин против коронавируса через международный механизм Covax Facility. На данный момент Минздрав южноамериканской республики заключил договоренности о покупке и производстве 300 млн доз препаратов от коронавирусной инфекции.