Южная Корея договорилась о приобретении вакцины компании AstraZeneca

Республика Корея подписала соглашение о поставке вакцин против коронавируса с британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг агентству Yonhap представитель Минздрава страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правительство официально объявит об этом на следующей неделе. Источник на назвал подробности сделки, включая сумму контракта, объем и сроки планируемых поставок.

Вакцина, разработанная AstraZeneca в ходе третьего этапа клинических испытаний показала эффективность 70-90%, отмечает Yonhap. Для обеспечения иммунитета от COVID-19 одному человеку требуется две дозы препарата. Ранее компания сообщила, что стоимость одной дозы составит от $3 до $5.

По данным агентства, Южная Корея ведет переговоры с пятью производителями вакцин, включая Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и Novavax. Основными преимуществами вакцины, созданной AstraZeneca, являются низкая цена и простые условия хранения - от +2 до +8 градусов, что значительно облегчает логистику и распределение препарата. Вакцина Pfizer, например, должна храниться при температуре в -70 градусов.

Ранее власти Южной Кореи сообщали, что намерены вакцинировать не менее 44 млн граждан при общем населении в 53 млн. На это будет выделено около $820 млн.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 35,7 тыс. человек, умерли 529.