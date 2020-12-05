Токио обновил антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки
Токио обновил антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки — заразились 584 человека, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В Японии за сутки заболели 2 508 человек, с начала пандемии — 161 тыс. Скончались 2 340, выздоровели 134 тыс. пациентов. В реанимации остаются 520 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались.
Лента новостей
Председатель правления Общества азербайджанцев Латвии «Азери» поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Названа дата проведения военного парада в Азербайджане, посвященного Победе в Отечественной войне (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Иракского туркменского фронта Эршат Салихи поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье в 6 городах и районах Азербайджана (ФОТО)
Перед волей Всевышнего! Ярослав Трифонов: Посвящается памяти 2783 шехидов и без вести пропавших… (ВИДЕО)
Заместитель председателя албано-удинской христиано-православной общины назначен проповедником в монастырь "Худаванг"
Проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» с волонтерами Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане 94 погибшим в результате бомбардировки мирных городов в Отечественной войне присвоен статус шехида
Проект железной дороги БТК играет важную роль для развития логистики и функционирования грузинской торговли
Коллегия адвокатов Азербайджана обратилась в 230 международных организаций в связи с армянской агрессией
Казахстанская компания по управлению электросетями привлечет услуги по ремонту автотранспортных средств