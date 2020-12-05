Токио обновил антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки — заразились 584 человека, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В Японии за сутки заболели 2 508 человек, с начала пандемии — 161 тыс. Скончались 2 340, выздоровели 134 тыс. пациентов. В реанимации остаются 520 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались.