Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в Индии

По меньшей мере 20 человек получили травмы в результате взрыва газового баллона в городе Мумбай на западе Индии. Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство ANI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, все пострадавшие были госпитализированы. Подробности об их состоянии не приводятся.

На месте происшествия работают пожарные службы.