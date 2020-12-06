Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в Индии
По меньшей мере 20 человек получили травмы в результате взрыва газового баллона в городе Мумбай на западе Индии. Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство ANI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, все пострадавшие были госпитализированы. Подробности об их состоянии не приводятся.
На месте происшествия работают пожарные службы.
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