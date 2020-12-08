В столице Чили вновь ужесточили карантинные меры из-за коронавируса

Правительство Чили решило вновь ужесточить карантинные меры во всех районах столицы страны из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все коммуны столичного округа переходят к переходной фазе начиная с четверга, 10 декабря", - говорится в сообщении.

Переходная фаза означает, что жителям Сантьяго вновь будет запрещено выходить из дома по выходным без получения разрешения. В будние дни горожанам будет по-прежнему разрешено находиться на улице и ходить на работу вне времени действия комендантского часа (с 00:00 до 05:00).

Глава Минздрава Энрике Парис сообщил, что за последние сутки число новых случаев заболевания, выявленных в столичном регионе, выросло на 18%. "Учитывая количество жителей, это очень высокий показатель, который нас серьезно беспокоит", - сказал он.

Строгий карантин был введен в Сантьяго в середине мая. В июле ограничения постепенно стали снимать.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. Всего в стране заразились более 562 тыс. человек, из них 1 760 - за последние сутки. Умерли свыше 15 тыс. пациентов. К настоящему моменту в ряде регионов карантинные ограничения значительно ослаблены. С 23 ноября Чили открыла границу для иностранцев.