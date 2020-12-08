Премьер Молдовы заразился коронавирусом
Премьер-министр Молдовы Ион Кику заразился коронавирусом. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы правительства Борис Харя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В связи с появлением некоторых симптомов, характерных для вируса COVID 19, премьер-министр Ион Кику провел соответствующий тест. Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удаленно", - написал Борис Харя на своей странице в Facebook.
Ранее коронавирус перенесли председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный, ряд министров и депутатов парламента. Как информирует Минздрав, эпидемическая ситуация в стране остается напряженной. К настоящему времени в республике свыше 119 тыс. человек (около 3% населения) заразились коронавирусом.
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