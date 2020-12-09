Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Мексики

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник у тихоокеанского побережья штата Оахака на юге Мексики.

Об этом сообщила в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг подземного толчка залегал на глубине 53 км, эпицентр находился в 64 км к юго-западу от города Салина-Крус. Сведений о разрушениях и погибших не поступало, власти не стали объявлять предупреждение о цунами.