Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания туристов с 30 до 45 дней

Министерство внутренних дел Таиланда предложит кабинету министров рассмотреть вариант увеличения срока безвизового пребывания туристов в королевстве с 30 до 45 дней. Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, власти таким образом рассчитывают помочь возрождению пострадавшей от коронавируса экономике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что дополнительные 15 дней будут использованы для прохождения обязательного карантина.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Тани Санграт рассказал, что премьер-министр Прают Чан-Оча недавно поручил внешнеполитическому ведомству ускорить процесс ослабления ограничений на въезд иностранцев в Таиланд. МИД поднял этот вопрос на заседании центра по борьбе с распространением коронавируса в королевстве. В результате было принято решение предоставить визовые послабления иностранным туристам из трех групп.

Издание уточняет, что в первую группу входят 56 стран, гражданам которых разрешено находиться в Таиланде до 30 дней. Гонконг, Лаос, Макао, Монголия, Россия и Вьетнам находятся во второй группе - среди стран, обладающих двусторонним соглашением, позволяющим пребывать в королевстве не более 30 дней без визы. В третью группу входят Аргентина, Бразилия, Чили и Перу, чьи граждане могут находиться в Таиланде до 90 дней. Между тем визовые послабления не коснутся граждан Мьянмы и Камбоджи, даже несмотря на наличие двусторонних соглашений с Таиландом, отметил Санграт.

По его словам, поскольку 14-дневный карантин остается в силе, выдача виз по прибытии (VoA) будет приостановлена до 30 декабря. На встрече также попросили в первую очередь увеличить срок безвизового пребывания на 15 дней для группы из 56 стран. МВД намерено в ближайшее время направить просьбу на рассмотрение правительства. Ожидается, что инициатива вступит в силу до 30 сентября 2021 года, отметил Санграт.

Кабинет министров Таиланда одобрил введение специальной туристической визы (STV), продолжительность пребывания по которой составляет 90 дней, с возможностью дальнейшего продления дважды (до 270 дней, или девяти месяцев, в общей сложности). Стоимость визы, не имеющей возрастных ограничений, составляет 2 тыс. батов ($66). Нововведение будет действовать до 30 сентября 2021 года. 8 декабря кабинет министров разрешил пользоваться STV гражданам всех стран вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост числа инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составило 4,1 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.