В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в десяти префектурах

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в префектуре Сига в Японии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сига стала десятой префектурой в Японии, в которой местные власти зафиксировали вспышку птичьего гриппа в этом году.

Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии в воскресенье провело совещание по проблеме распространения птичьего гриппа и пообещало помочь администрации префектуры Сига в борьбе со вспышкой.

Ранее вспышки инфекции были выявлены на территории японских префектур: Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока, Хёго, Оита, Хиросима, Вакаяма и Окаяма. В связи с этим в данных регионах в совокупности было забито более 2,5 млн кур.