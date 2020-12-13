В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в десяти префектурах
Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в префектуре Сига в Японии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сига стала десятой префектурой в Японии, в которой местные власти зафиксировали вспышку птичьего гриппа в этом году.
Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии в воскресенье провело совещание по проблеме распространения птичьего гриппа и пообещало помочь администрации префектуры Сига в борьбе со вспышкой.
Ранее вспышки инфекции были выявлены на территории японских префектур: Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока, Хёго, Оита, Хиросима, Вакаяма и Окаяма. В связи с этим в данных регионах в совокупности было забито более 2,5 млн кур.
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