В Пакистане произошел взрыв

По меньшей мере 25 человек были ранены в воскресенье в результаты взрыва в городе Равалпинди северо-восточной пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщил телеканал Geo TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство Xinhua информировало о 10 пострадавших. По данным источников Geo TV, три человека находятся в критическом состоянии.

Ведется расследование.