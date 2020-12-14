В Бангкоке зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов столицы Таиланда в понедельник утром в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 20 районах Бангкока индекс качества воздуха повышен до красного уровня (нездоровый). При норме в 50 пунктов он составляет от 153 до 173, что означает негативное влияние на здоровье людей. Входящие в группу риска лица могут испытывать серьезные последствия пребывания на улице. Вместе с тем в шести районах города индекс качества воздуха повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и составляет от 195 до 300 пунктов. Также в одном из районов Бангкока индекс качества воздуха повышен до коричневого уровня (опасного) и составляет 459 пунктов, то есть любому человеку не стоит выходить на улицу.

По состоянию на 07:40 королевство, согласно информации World's Air Pollution, занимает шестое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. В первую пятерку рейтинга вошли Бангладеш, Индия, Ирак, Монголия и Китай соответственно.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.