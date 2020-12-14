В Китае столкнулись два контейнеровоза
Пять человек пропали без вести после столкновения двух контейнеровозов в устье реки Янцзы в Китае. Как сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая, инцидент произошел ночью 13 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Причиной столкновения стали технические проблемы на борту судна OCEANA, которое врезалось в контейнеровоз "Синьцишэн 69". В результате 16 членов экипажа последнего начали терпеть бедствие. Прибывшие в район крушения спасатели смогли обнаружить и вытащить из воды живыми 10 человек, а также одного погибшего.
Поисково-спасательная операция, к которой подключили вертолет и самолет, продолжается. Без вести пропавшими пока считаются пять человек с контейнеровоза "Синьцишэн 69".
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