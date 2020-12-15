В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 2,389 млн

Другие страны 15 декабря 2020 21:07 (UTC+04:00)
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 2,389 млн

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 2 389 624, увеличившись за сутки на 10 520. Об этом сообщило во вторник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за 24 часа возросло на 305, до 56 636. Более 2 млн человек выздоровели.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 866 127 и 23 451 соответственно. В Египте зафиксировано 6 943 летальных исхода и 122 086 заразившихся. В Марокко из-за коронавируса умерли 6 659 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (117 242 и 1 809 соответственно), Кения (92 005 и 1 593) и Нигерия (73 374 и 1 197).

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