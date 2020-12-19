Премьер Японии извинился за приостановку программы поддержки туризма Go To Travel

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принес извинения за свое решение приостановить программу поддержки внутреннего туризма Go To Travel с 28 декабря по 11 января из-за ситуации с распространением нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я прошу прощения у тех, кто намеривался воспользоваться программой для поездки в родные места во время новогодних праздников. Мы также причинили неудобство представителям бизнеса, которые вели соответствующую подготовку", - передает заявление Суги, сделанное в субботу в ходе публичного выступления в Токио, телеканал NHK. Между тем премьер Японии призвал жителей страны "провести Новый год в спокойной обстановке", в то время как правительство "будет прикладывать все усилия для предотвращения заражений".

Суга объявил о решении приостановить Go To Travel на всей территории страны 14 декабря.

В Японии ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться с ноября. В последние недели ежедневный прирост числа новых случаев инфицирования держится в районе 2,5 тыс. Общее число заразившихся превысило 194 тыс., умерли после инфицирования более 2,8 тыс. человек.