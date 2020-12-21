Южная Корея назначила нового спецпредставителя по КНДР

Секретарь президента Южной Кореи по мирному планированию Но Кю Дук был назначен новым главным переговорщиком по ядерной программе, объявило южнокорейское министерство иностранных дел в понедельник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Но Кю Дук станет новым спецпредставителем страны по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, уточняет внешнеполитическое ведомство.

Он заменит Ли До Хуна, который был назначен на этот пост в 2017 году и исполнял обязанности дольше всех своих предшественников.

Но Кю Дук ранее служил пресс-секретарем министерства иностранных дел и секретарем президента по стратегии безопасности.