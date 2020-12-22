Четверо туристов погибли в горах на востоке Мексики

Группу из 21 туриста унесло течением горной реки в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке Мексики. Погибли четыре человека, трое пропали без вести, сообщила в понедельник газета Milenio со ссылкой на спасательную службу региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За медицинской помощью обратились пятеро туристов, их жизни вне опасности. Все члены группы были гражданами Мексики.

Согласно предварительным данным, к трагедии привел резкий подъем уровня воды в реке, вызванный обрушившимся на регион ливнями. К поиску пропавших без вести привлечены несколько бригад спасателей.

Прокуратура региона начала расследование по факту гибели людей.