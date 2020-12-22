Четверо туристов погибли в горах на востоке Мексики
Группу из 21 туриста унесло течением горной реки в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке Мексики. Погибли четыре человека, трое пропали без вести, сообщила в понедельник газета Milenio со ссылкой на спасательную службу региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
За медицинской помощью обратились пятеро туристов, их жизни вне опасности. Все члены группы были гражданами Мексики.
Согласно предварительным данным, к трагедии привел резкий подъем уровня воды в реке, вызванный обрушившимся на регион ливнями. К поиску пропавших без вести привлечены несколько бригад спасателей.
Прокуратура региона начала расследование по факту гибели людей.
Лента новостей
Министр Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым (ФОТО/ВИДЕО)
Скончалась известная азербайджанская актриса Сафура Ибрагимова. Фильмы "Гайнана", "Дервиш взрывает Париж", "Аршын мал алан"...(ФОТО)
Состоялось очередное заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба гражданскому населению Азербайджана в результате армянской агрессии (ФОТО)
Начальник СГБ Азербайджана встретился с находящимися в стране официальными лицами Афганистана (ФОТО)
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 57 частных домов (ФОТО)
Строительство в Шуше, Ханкенди, Кельбаджаре и Лачине должно вестись на основании сейсмического районирования
Мы ходили на цыпочках… - народный артист Мабуд Магеррамов о том, как все начиналось в Бакинской русдраме (ФОТО)
Военная полиция участвует в обеспечении безопасности на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)
Мы стали народом-победителем. Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим – народный артист Азербайджана Александр Шаровский
Минобразования Азербайджана о результатах учеников, столкнувшихся с техническими проблемами во время национального оценивания
Минобороны Азербайджана предоставило информацию о военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Ингилойец-грузин Исмаил Ирапов был назван в честь героя фильма "Ферйад". Мама, а что ты сделаешь, если я стану шехидом? (ВИДЕО, ФОТО)
Глава ООО "Бакинская текстильная фабрика" о том, защищают ли от коронавируса изготовленные на дому маски
19-летний Алиага Мамедов спас командира, накрыв собой от минометного обстрела: Такой героизм мы видели только в фильмах (ВИДЕО, ФОТО)
Около половины поступлений в госбюджет Азербайджана на 2021 год будет сформировано за счет налоговых органов
Международный центр мугама приступил к съемкам документально-исследовательских фильмов, посвященных корифеям мугама
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об утверждении "Образцового устава публичных юридических лиц"
Предложение Президента Азербайджана "подрядчикам" может превратить обычных стейкхолдеров в активных участников - эксперт
Почти все водохранилища в освобожденном Карабахе находятся в аварийном состоянии - академия наук Азербайджана