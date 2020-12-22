Колумбия и Россия обменялись высылкой дипломатов

Власти Колумбии выдворили со своей территории двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Источники в правительстве Колумбии объяснили радиостанции W Radio, что еще 8 декабря из страны выдворили двух российских дипломатов. Предполагается, что они собирали информацию, касающуюся Венесуэлы.

СМИ называют имена высланных россиян – это Александр Белоусов и Александр Паристов. W Radio отмечает, что Белоусов, предположительно связан с Главным разведуправлением, а Паристов – со Службой внешней разведки.

"В ответ на это российские власти выдворили со своей территории двух колумбийских дипломатов, работавших в Москве", - утверждает радиостанция на своем сайте.

Глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса подтвердил факт выезда из страны двух российских дипломатов, сообщает газета El Tiempo. "8 декабря нашу территорию покинули двое граждан России, работавшие в посольстве РФ в Колумбии", - заявил он.

El Tiempo утверждает со ссылкой на колумбийские источники, что оба россиянина готовились к сбору информации военного характера, а также сведений об экономике. В частности, их интересовала тема добычи полезных ископаемых.