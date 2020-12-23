Бразилия произведет 1 млн доз разработанной AstraZeneca вакцины в феврале

Научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz) передаст властям страны 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа к середине февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Globo.

По информации издания, к концу февраля Fiocruz сможет нарастить объем производства препарата разработки Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca до 700 тыс. доз в день. Ранее глава Минздрава Эдуарду Пазуэллу сообщал, что до конца марта в Бразилию поступят 100 млн доз вакцины, а во втором квартале Fiocruz сможет произвести еще 160 млн доз.

В конце июня Минздрав Бразилии договорился о совместном исследовании и локализации в стране производства вакцины против коронавируса Оксфордского университета и AstraZeneca. Тогда сообщалось, что стоимость первоначальных инвестиций в закупку препаратов и оборудование для производства составит $127 млн.

К настоящему времени Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо вакцины AstraZeneca, ими стали препараты китайской компании Sinovac Biotech, американской Pfizer, а также Janssen-Cilag. Кроме того, Бразилия участвует в разработке вакцин против коронавируса через международный механизм Covax Facility. С его помощью республике могут быть поставлены еще свыше 42 млн доз одной из 10 разрабатываемых в рамках механизма вакцин.