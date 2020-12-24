Более 570 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки - ВОЗ

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 76,85 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 570 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,4 тыс., превысив 1,71 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:44 (GMT+4) 23 декабря в ВОЗ поступили сведения о 76 858 506 инфицированных и 1 711 498 умерших. Число заразившихся возросло на 570 357, умерших - на 11 496.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (247 875), на втором месте - регион Европы (244 053), на третьем - Юго-Восточная Азия (34 484).